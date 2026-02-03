|
Ono Pharmaceutical vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Ono Pharmaceutical hat am 02.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS wurde auf 61,42 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 31,83 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 139,90 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 134,22 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
