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11.05.2026 06:31:29
ONO PHARMACEUTICAL vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
ONO PHARMACEUTICAL lud am 08.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ONO PHARMACEUTICAL im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,71 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 756,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 736,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,330 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei ONO PHARMACEUTICAL ein Gewinn pro Aktie von 0,230 USD in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 3,42 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,17 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 3,19 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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