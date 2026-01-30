|
Ono Sokki gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Ono Sokki hat am 29.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
In Sachen EPS wurden 61,77 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ono Sokki 72,95 JPY je Aktie eingenommen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ono Sokki in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,17 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4,70 Milliarden JPY im Vergleich zu 4,35 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 38,00 JPY. Im Vorjahr waren 138,77 JPY je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15,46 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 13,63 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 11,80 Milliarden JPY im Vorjahr.
