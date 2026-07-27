Ono Sokki gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Ono Sokki hat am 24.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 8,31 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren -34,620 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 23,97 Prozent auf 3,24 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,62 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at