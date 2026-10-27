Ono Sokki gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Ono Sokki stellte am 26.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 19,49 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -12,020 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,59 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,96 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at