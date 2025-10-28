Ono Sokki: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Ono Sokki hat am 27.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 12,02 JPY. Im Vorjahresquartal waren -17,300 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ono Sokki im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,88 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,59 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 2,38 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at