ONOKEN informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

ONOKEN präsentierte in der am 15.05.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2024 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 62,45 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 88,76 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,78 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 69,01 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 70,26 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurden 229,93 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ONOKEN 298,88 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 262,65 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 281,93 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at