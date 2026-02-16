ONOKEN stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

ONOKEN hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 32,11 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 34,99 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ONOKEN in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 7,28 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 63,70 Milliarden JPY im Vergleich zu 68,70 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at