ONOKEN verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

ONOKEN hat am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurden 35,92 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ONOKEN 32,12 JPY je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,00 Prozent auf 61,56 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 62,18 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.at