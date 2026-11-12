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12.11.2026 06:31:28
ONOKEN vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
ONOKEN ließ sich am 11.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat ONOKEN die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS belief sich auf 17,02 JPY gegenüber 17,63 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,39 Prozent auf 62,07 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 62,94 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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