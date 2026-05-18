ONOKEN: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

ONOKEN hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 171,43 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 58,46 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 64,30 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 65,66 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -89,570 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei ONOKEN ein EPS von 192,43 JPY in den Büchern gestanden.

ONOKEN hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 253,12 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 271,94 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at