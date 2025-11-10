ONOKEN zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

ONOKEN hat am 07.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 17,63 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte ONOKEN ein EPS von 40,06 JPY je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 62,94 Milliarden JPY – eine Minderung von 4,77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 66,09 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at