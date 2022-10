Onto Innovation: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Onto Innovation lud am 28.10.2022 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,35 USD gegenüber 0,980 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 254,3 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 200,6 Millionen USD umgesetzt.

