Onto Innovation legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Onto Innovation lud am 05.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Onto Innovation hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,67 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,30 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 292,0 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 266,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at