Onto Innovation präsentierte Quartalsergebnisse

Onto Innovation hat am 09.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,95 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,570 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 409,8 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 218,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at