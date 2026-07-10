ONWARD: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

ONWARD stellte am 09.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 37,08 JPY, nach 31,47 JPY im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig wurden 63,47 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte ONWARD 60,16 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at