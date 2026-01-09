ONWARD hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

ONWARD stellte am 08.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 20,68 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 12,32 JPY je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 62,09 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 54,84 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at