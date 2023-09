ONWARD® kündigt die erste Implantation eines ARC-IM™-Stimulators mit Gehirn-Computer-Schnittstelle (BCI) beim Menschen an, um die Arm-, Hand- und Fingerfunktion nach einer Rückenmarksverletzung wieder

Das bahnbrechende Verfahren kombiniert den experimentellen implantierbaren Rückenmarksstimulator ARC-IM des Unternehmens mit einer experimentellen Gehirn-Computer-Schnittstelle

Eindhoven, Sept. 27, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- ONWARD Medical N.V. (Euronext: ONWD), das Medizintechnikunternehmen, das innovative Therapien zur Rückenmarkstimulation entwickelt, um Bewegung, Funktion und Unabhängigkeit bei Menschen mit Rückenmarksverletzungen (SCI) wiederherzustellen, gibt heute die erfolgreiche erste Implantation seines ARC-IM Stimulators* beim Menschen zur Wiederherstellung der Funktion der oberen Extremitäten nach Rückenmarksverletzung bekannt. Der Patient erhielt ebenfalls eine drahtlose Gehirn-Computer-Schnittstelle (BCI), die gedankengesteuerte Bewegungen in Verbindung mit ARC-IM auslösen kann.

ONWARD ARC-IM liefert gezielte, programmierte ARC-IM Therapy an das Rückenmark, um Bewegung und andere Funktionen nach einer Rückenmarksverletzung wiederherzustellen. Die ARC-IM Therapy wurde in mehreren klinischen Machbarkeitsstudien eingesetzt, um die Mobilität wiederherzustellen und den Blutdruck nach SCI zu stabilisieren. Zum ersten Mal wurde die ARC-IM Therapy nun auch zur Wiederherstellung der Bewegung und Funktion der oberen Extremitäten eingesetzt.

Zwei Eingriffe wurden im letzten Monat von der Neurochirurgin Jocelyne Bloch, MD, am Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) in Lausanne, Schweiz, durchgeführt. Zunächst fand am 14. August 2023 die ARC-IM-Implantation statt und neun Tage später wurde ein BCI WIMAGINE® von CEA-Clinatec implantiert.

Die Gehirn-Computer-Schnittstelle (BCI) ist so konzipiert, dass sie die Absicht einer gelähmten Person, ihre oberen Extremitäten zu bewegen, erfasst und mithilfe künstlicher Intelligenz diese Absicht entschlüsselt. Sie arbeitet dann mit ARC-IM, das die entschlüsselten Informationen in einer präzisen Stimulation des Rückenmarks umwandelt und somit gedankengesteuerte Bewegung ermöglicht.

"Die Implantationsverfahren mit ONWARD ARC-IM und Clinatec BCI verliefen reibungslos", sagte Dr. Bloch. "Wir arbeiten jetzt mit dem Patienten zusammen, um mithilfe dieser innovativen Technologie, die Beweglichkeit seiner Arme, Hände und Finger wiederherzustellen. Wir freuen uns darauf, zu gegebener Zeit weitere Informationen mitzuteilen."

Dieser neueste Durchbruch ist Teil einer laufenden klinischen Studie zur Untersuchung der Sicherheit und Wirksamkeit der gedankeninitiierten Rückenmarksstimulation nach Rückenmarksverletzung. Es baut auf die Ankündigung von ONWARD im Mai 2023, dass die ARC Therapy mit einer implantierten drahtlosen BCI kombiniert wurde und eine Person gedankengesteuerte, erweiterte Kontrolle über wann und wie sie ihre gelähmten Beine bewegen konnte.te ermöglichte. Die Studie wird durch ein Grant des Europäischen Innovationsrats unterstützt und von den Co-Direktoren von .NeuroRestore – Professor Grégoire Courtine und Dr. Jocelyne Bloch – sowie Guillaume Charvet, Leiter des Medical Device Development Lab bei CEA-Clinatec, koordiniert.

"Dies ist eine weitere beeindruckende Forschungsarbeit unserer Partner bei .NeuroRestore. Wir sind gespannt zu lernen, wie die ARC-IM Therapy die Funktion der oberen Extremität nach einer Querschnittlähmung wiederherstellen kann und wie die Hinzufügung einer BCI diese Funktion aufwertet", sagte Dave Marver, CEO von ONWARD. "Herzlichen Glückwunsch an die Teams von EPFL, CHUV und CEA-Clinatec für diese Arbeit. Wir fühlen uns privilegiert, dass unsere Technologie Teil dieser Forschung ist."

Das Unternehmen geht davon aus, in den kommenden Monaten weitere Informationen zu diesem Forschungsdurchbruch zu veröffentlichen, gleichzeitig mit einer von Experten begutachteten Veröffentlichung, in der das Verfahren und die Ergebnisse beschrieben werden.





*Alle ONWARD-Geräte und -Therapien, einschließlich, aber nicht beschränkt auf ARC-IM™, ARC-EX™ und ARC Therapie™, allein oder in Kombination mit einem BCI, sind in der Erprobung und nicht für die kommerzielle Nutzung verfügbar.

Über ONWARD Medical

ONWARD ist ein Medizintechnikunternehmen, das Therapien zur Wiederherstellung von Bewegung, Funktion und Unabhängigkeit bei Menschen mit Rückenmarksverletzungen (SCI) und Bewegungsbehinderungen entwickelt. Aufbauend auf mehr als einem Jahrzehnt wissenschaftlicher und präklinischer Forschung in führenden neurowissenschaftlichen Labors hat das Unternehmen von der US-amerikanischen Food and Drug Administration neun Breakthrough Device Designations für seine ARC Therapie™ Plattform erhalten.

ONWARD® ARC Therapie, die mittels implantierbarer ARC-IM™ oder externer ARC-EX™ Systeme durchgeführt werden kann, dient der gezielten, programmierten Stimulation des Rückenmarks, um Bewegungen und andere Funktionen bei Menschen mit Rückenmarksverletzungen wiederherzustellen und so deren Lebensqualität zu verbessern. Im Jahr 2023 wurden positive Ergebnisse aus der Schlüsselstudie des Unternehmens namens Up-LIFT vorgelegt, in der die Fähigkeit der transkutanen ARC Therapie zur Verbesserung der Kraft und Funktion der oberen Extremitäten bewertet wurde. Das Unternehmen bereitet derzeit die Einreichung behördlicher Genehmigungen für ARC-EX für die USA und Europa vor. Parallel dazu führt das Unternehmen Studien mit seiner implantierbaren ARC-IM Plattform durch, die positive vorläufige klinische Ergebnisse für eine verbesserte Blutdruckregulierung nach Rückenmarksverletzung zeigten. Weitere laufende Studien umfassen die kombinierte Verwendung von ARC-IM mit einer Gehirn-Computer-Schnittstelle (BCI).

ONWARD hat seinen Hauptsitz in Eindhoven, Niederlande, ein Wissenschafts- und Technikzentrum in Lausanne, Schweiz, und ein US-Büro in Boston, Massachusetts. Das Unternehmen unterhält auch eine akademische Partnerschaft mit NeuroRestore, eine Zusammenarbeit zwischen der Eidgenössischen Technischen Hochschule (EPFL) und dem Universitätsspital Lausanne (CHUV).

Für weitere Informationen besuchen Sie ONWD.com, und vernetzen Sie sich mit uns LinkedIn und Youtube.

Für Medienanfragen:

Aditi Roy, Vizepräsidentin für Kommunikation

media@onwd.com