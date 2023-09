ONWARD plant Webcast zur Bereitstellung eines Geschäftsupdates für das Halbjahr 2023

Eindhoven, Sept. 05, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- ONWARD Medical N.V. (Euronext: ONWD), das Medizintechnikunternehmen, das innovative Therapien zur Wiederherstellung von Bewegung, Funktion und Unabhängigkeit bei Menschen mit Rückenmarksverletzungen entwickelt, gab heute bekannt, dass es einen Webcast veranstalten wird, um seine Geschäftshighlights für das Halbjahr 2023 zu erörtern.



Der Webcast findet am 19. September 2023 um 14:00 Uhr MEZ / 08:00 Uhr ET statt. Sie wird von CEO Dave Marver und CFO Lara Smith Weber moderiert, die die Highlights des Halbjahres 2023 diskutieren und ein Geschäftsupdate geben werden.

Über ONWARD Medical

ONWARD ist ein Medizintechnikunternehmen, das Therapien zur Wiederherstellung von Bewegung, Funktion und Unabhängigkeit bei Menschen mit Rückenmarksverletzungen und Bewegungseinschränkungen entwickelt. Aufbauend auf mehr als einem Jahrzehnt wissenschaftlicher und präklinischer Forschung, die in führenden neurowissenschaftlichen Labors durchgeführt wurde, hat das Unternehmen von der U.S. Food and Drug Administration neun Breakthrough Device Designations für seine ARC-Therapieplattform™ erhalten.

Die ONWARD® ARC-Therapie, die mit externen ARC-EX™- oder implantierbaren ARC-IM-Systemen™ durchgeführt werden kann, wurde entwickelt, um eine gezielte, programmierte Rückenmarkstimulation zu ermöglichen. Im Jahr 2023 wurden positive Ergebnisse der Zulassungsstudie des Unternehmens mit dem Namen Up-LIFT vorgestellt, in der die Fähigkeit der transkutanen ARC-Therapie zur Verbesserung der Kraft und Funktion der oberen Extremitäten bewertet wurde. Das Unternehmen bereitet derzeit die Einreichung von Zulassungsanträgen für ARC-EX in den USA und Europa vor. Parallel dazu führt das Unternehmen Studien mit seiner implantierbaren ARC-IM-Plattform durch, die im Jahr 2022 positive vorläufige klinische Ergebnisse für eine verbesserte Blutdruckregulierung nach einer Rückenmarksverletzung zeigten. Weitere laufende Studien befassen sich mit der kombinierten Verwendung von ARC-IM mit einer Gehirn-Computer-Schnittstelle (BCI).

ONWARD hat seinen Hauptsitz in Eindhoven, Niederlande, und verfügt über ein Wissenschafts- und Entwicklungszentrum in Lausanne, Schweiz, und ein US-Büro in Boston, Massachusetts. Das Unternehmen unterhält auch eine akademische Partnerschaft mit . NeuroRestore, eine Zusammenarbeit zwischen der Eidgenössischen Technischen Hochschule (EPFL) und dem Universitätsspital Lausanne (CHUV).

Für weitere Informationen besuchen Sie ONWD.com und verbinden Sie sich mit uns auf LinkedIn und YouTube.



