ONWARD: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

ONWARD hat am 08.10.2026 das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

ONWARD hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,25 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,03 JPY je Aktie gewesen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,01 Prozent auf 54,06 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 52,48 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at