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10.04.2026 06:31:29
ONWARD stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
ONWARD hat am 09.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 28.02.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS wurde auf 18,09 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 20,15 JPY je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal hat ONWARD mit einem Umsatz von insgesamt 62,08 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 58,45 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 6,20 Prozent gesteigert.
In Sachen EPS wurden 74,27 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ONWARD 62,74 JPY je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,63 Prozent auf 236,80 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 208,39 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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