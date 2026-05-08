Onward Technologies: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Onward Technologies hat am 05.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es stand ein EPS von 4,26 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Onward Technologies noch ein Gewinn pro Aktie von 4,59 INR in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Onward Technologies in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,72 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,37 Milliarden INR im Vergleich zu 1,27 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 19,64 INR gegenüber 11,97 INR im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite standen 5,44 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 4,91 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at