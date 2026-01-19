|
Onward Technologies hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Onward Technologies präsentierte in der am 16.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,50 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,66 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,35 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,23 Milliarden INR in den Büchern standen.
