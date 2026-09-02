Onyx Gold: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Onyx Gold präsentierte am 31.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Onyx Gold ebenfalls 0,010 CAD je Aktie eingebüßt.

Redaktion finanzen.at