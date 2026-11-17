Die oberösterreichische Greinöcker & Willibald Warenhandels GmbH & Co. KG ist insolvent. Das Landesgericht Wels hat am Dienstag ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung eröffnet, teilten die beiden Gläubigerverbände Creditreform und KSV1870 mit. Im Rahmen der Sanierung sollen 27 der insgesamt 92 Bediensteten ihre Jobs verlieren. Den Gläubigern wird eine Quote von 30 Prozent ihrer Forderungen angeboten, zahlbar innerhalb von 2 Jahren nach Annahme des Sanierungsplans.

Die finanziellen Schwierigkeiten des seit 1913 bestehenden Unternehmens stünden mit einem "schwierigen Marktumfeld" und einer "negativen Abhängigkeit des Handels von funktionierenden Lieferketten" in Zusammenhang. Es habe sich gezeigt, dass trotz "umfangreicher Bemühungen" der Turnaround nicht geschafft werden konnte und "weitere massive Veränderungen" erforderlich sind. Auch auf "der Personalseite" seien "Veränderungen ohne hohen Kostenaufwand nur sehr eingeschränkt möglich". Viele Mitarbeiter seien mehr als 25 Jahre im Betrieb, "was hohe Abfertigungsrückstellungen für die Schuldnerin nötig macht". Seit Oktober habe man die Löhne nicht mehr Zahlen können.

Bei der Zahl der Gläubiger weichen die beiden Verbände voneinander ab: Der KSV berichtet von ca. 360 Gläubigern, die Creditreform von rund 430. Die Passiva werden vom KSV mit 11,7 Mio. Euro (davon unbesichert: 4,9 Mio. Euro) angegeben. Die Aktiva belaufen sich auf 8,6 Mio. Euro (davon frei/unbelastet: 1,9 Mio. Euro). Die Firma betreibt laut Creditreform "den Groß- und Einzelhandel mit Textilien, Haushaltswaren, Metallwaren, Anstrichmitteln, Bau- und Heimwerkerbedarf sowie ein Intersport-Fachgeschäfts in Vöcklamarkt". Ein Modegeschäft in Vöcklabruck sei in Schließung. Laut KSV beschäftigt das Unternehmen zur Zeit zwei Lehrlinge, 27 Dienstnehmer in Vollzeit und 65 Dienstnehmer in Teilzeit.

spo/ivn

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