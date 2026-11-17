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17.11.2026 12:30:00
OÖ: Greinöcker & Willibald Warenhandel insolvent
Die finanziellen Schwierigkeiten des seit 1913 bestehenden Unternehmens stünden mit einem "schwierigen Marktumfeld" und einer "negativen Abhängigkeit des Handels von funktionierenden Lieferketten" in Zusammenhang. Es habe sich gezeigt, dass trotz "umfangreicher Bemühungen" der Turnaround nicht geschafft werden konnte und "weitere massive Veränderungen" erforderlich sind. Auch auf "der Personalseite" seien "Veränderungen ohne hohen Kostenaufwand nur sehr eingeschränkt möglich". Viele Mitarbeiter seien mehr als 25 Jahre im Betrieb, "was hohe Abfertigungsrückstellungen für die Schuldnerin nötig macht". Seit Oktober habe man die Löhne nicht mehr Zahlen können.
Bei der Zahl der Gläubiger weichen die beiden Verbände voneinander ab: Der KSV berichtet von ca. 360 Gläubigern, die Creditreform von rund 430. Die Passiva werden vom KSV mit 11,7 Mio. Euro (davon unbesichert: 4,9 Mio. Euro) angegeben. Die Aktiva belaufen sich auf 8,6 Mio. Euro (davon frei/unbelastet: 1,9 Mio. Euro). Die Firma betreibt laut Creditreform "den Groß- und Einzelhandel mit Textilien, Haushaltswaren, Metallwaren, Anstrichmitteln, Bau- und Heimwerkerbedarf sowie ein Intersport-Fachgeschäfts in Vöcklamarkt". Ein Modegeschäft in Vöcklabruck sei in Schließung. Laut KSV beschäftigt das Unternehmen zur Zeit zwei Lehrlinge, 27 Dienstnehmer in Vollzeit und 65 Dienstnehmer in Teilzeit.
spo/ivn
WEB https://www.creditreform.at http://www.ksv.at
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