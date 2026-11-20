Fast die Hälfte aller Betriebe in Oberösterreich mit fünf oder mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beschäftigt niemand über 60 Jahre. Bei Betrieben ab 20 Beschäftigten liegt dieser Anteil bei fast 18 Prozent, rechnete am Freitag die Arbeiterkammer Oberösterreich vor. Dies zeige den Bedarf an verpflichtenden Maßnahmen für Betriebe um die Beschäftigung älterer zu erhöhen, so die AK.

So würden in Japan Unternehmen dazu verpflichtet, ältere Arbeitnehmer bis zum gesetzlichen Pensionsantrittsalter weiter zu beschäftigen. In Frankreich müssten Firmen Aktionspläne zur Beschäftigung älterer Arbeitnehmer:innen einführen. In den USA richte sich der Beitrag eines Unternehmens zur Arbeitslosenversicherung danach, wie viele Kosten es durch Kündigungen verursacht, nennt die Kammer Beispiele.

Pensionistenverband sieht Doppelmoral

Das von ÖGB und AK vorgeschlagene Bonus-Malus-System würde klare, planbare Zielvorgaben und Anreize schaffen, ist sich die AK sicher. Eine eindeutige Absage der Arbeitnehmervertreter gibt es zur Erhöhung des gesetzlichen Pensionsantrittsalters.

Auch der Pensionistenverband Österreichs (PVÖ) sieht Handlungsbedarf. "Auf der einen Seite wird ständig gefordert, dass die Menschen länger arbeiten sollen. Manche wollen sogar das gesetzliche Pensionsantrittsalter erhöhen. Auf der anderen Seite werden ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus den Betrieben gedrängt. Diese Doppelmoral muss endlich aufhören", kritisiert PVÖ-Präsidentin Birgit Gerstorfer. Ein höheres Pensionsalter schaffe keinen einzigen Arbeitsplatz.

stf/ivn

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