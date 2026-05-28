|
28.05.2026 06:31:29
Ooma gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Ooma hat am 26.05.2026 das Zahlenwerk zum am 30.04.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,09 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,010 USD je Aktie vermeldet.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 24,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 81,2 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 65,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!