Ooma gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Ooma hat am 26.05.2026 das Zahlenwerk zum am 30.04.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,09 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,010 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 24,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 81,2 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 65,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at