Ooma mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Ooma hat am 08.12.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.10.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,05 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,090 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 67,6 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 3,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 65,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at