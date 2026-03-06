|
Ooma öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Ooma hat am 04.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,14 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,010 USD erwirtschaftet worden.
Umsatzseitig wurden 74,6 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Ooma 65,1 Millionen USD umgesetzt.
Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,230 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,260 USD je Aktie generiert.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 273,60 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 256,85 Millionen USD in den Büchern standen.
