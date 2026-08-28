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28.08.2026 06:31:29
Ooma präsentierte Quartalsergebnisse
Ooma hat am 26.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.07.2026 endete.
In Sachen EPS wurden 0,10 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ooma 0,040 USD je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite hat Ooma im vergangenen Quartal 83,2 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 25,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Ooma 66,4 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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