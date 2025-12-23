|
OOMITSU legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
OOMITSU hat am 22.12.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 5,99 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 28,63 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 19,05 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte OOMITSU 18,23 Milliarden JPY umgesetzt.
