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15.07.2026 06:31:29
OOMITSU mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
OOMITSU präsentierte am 14.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS lag bei -2,94 JPY. Ein Jahr zuvor waren -8,510 JPY je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat OOMITSU in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,48 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 21,24 Milliarden JPY im Vergleich zu 19,76 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 3,93 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 35,63 JPY je Aktie vermeldet.
Der Umsatz lag bei 79,55 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 6,24 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 74,88 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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