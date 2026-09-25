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25.09.2026 06:31:28
OOMITSU stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
OOMITSU hat am 24.09.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.08.2026 abgelaufen war.
OOMITSU hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,66 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,340 JPY je Aktie gewesen.
Der Umsatz wurde auf 20,60 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 18,83 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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