OOMITSU veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

OOMITSU hat am 23.03.2026 die Bücher zum am 28.02.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei 0,54 JPY. Im letzten Jahr hatte OOMITSU einen Gewinn von 10,13 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat OOMITSU im vergangenen Quartal 20,44 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte OOMITSU 18,66 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at