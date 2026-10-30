Ooredoo Telecom: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Ooredoo Telecom hat am 28.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,34 QAR, nach 0,360 QAR im Vorjahresvergleich.

Das vergangene Quartal hat Ooredoo Telecom mit einem Umsatz von insgesamt 6,50 Milliarden QAR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,26 Milliarden QAR erwirtschaftet worden waren, um 3,82 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at