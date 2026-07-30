Ooredoo Telecom: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Ooredoo Telecom stellte am 28.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,26 QAR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,310 QAR je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig wurden 6,26 Milliarden QAR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Ooredoo Telecom 6,06 Milliarden QAR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at