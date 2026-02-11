|
11.02.2026 06:31:28
Ooredoo Telecom zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Ooredoo Telecom hat am 09.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Das EPS wurde auf 0,24 QAR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,160 QAR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,25 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,43 Milliarden QAR, während im Vorjahreszeitraum 5,94 Milliarden QAR ausgewiesen worden waren.
Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1,21 QAR, nach 1,07 QAR im Vorjahresvergleich.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 23,59 Milliarden QAR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 24,60 Milliarden QAR ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließlich schwächer -- DAX geht wenig bewegt in den Feierabend -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt schließt am Donnerstag mit Verlusten. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die wichtigsten asiatischen Indizes zeigten sich am Donnerstag uneinheitlich.