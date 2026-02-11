Ooredoo Telecom zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Ooredoo Telecom hat am 09.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 0,24 QAR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,160 QAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,25 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,43 Milliarden QAR, während im Vorjahreszeitraum 5,94 Milliarden QAR ausgewiesen worden waren.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1,21 QAR, nach 1,07 QAR im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 23,59 Milliarden QAR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 24,60 Milliarden QAR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at