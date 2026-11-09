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09.11.2026 06:31:29
OOTOYA präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
OOTOYA hat am 06.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es stand ein EPS von 44,98 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei OOTOYA noch ein Gewinn pro Aktie von 57,38 JPY in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15,35 Prozent auf 10,44 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,05 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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