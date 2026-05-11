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11.05.2026 06:31:29
OOTOYA: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
OOTOYA präsentierte am 08.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 39,76 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 34,91 JPY erwirtschaftet worden.
Umsatzseitig wurden 9,55 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte OOTOYA 8,16 Milliarden JPY umgesetzt.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 170,00 JPY gegenüber 161,66 JPY je Aktie im Vorjahr.
Der Umsatz lag bei 37,02 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 17,94 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 31,39 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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