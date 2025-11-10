OOTOYA stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

OOTOYA lud am 07.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 57,38 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 65,48 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,17 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7,66 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9,05 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at