OPAL Fuels A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

OPAL Fuels A veröffentlichte am 09.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,03 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,62 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 79,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 83,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at