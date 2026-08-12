OPAL Fuels A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

OPAL Fuels A hat am 10.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei -0,05 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,030 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 77,7 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 82,6 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at