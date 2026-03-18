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18.03.2026 06:31:28
OPAL Fuels A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
OPAL Fuels A gab am 16.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
In Sachen EPS wurden 0,02 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte OPAL Fuels A -0,050 USD je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite standen 99,8 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 80,1 Millionen USD umgesetzt.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,150 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0,020 USD erwirtschaftet worden.
Umsatzseitig wurden 349,07 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahr hatte OPAL Fuels A 299,92 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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