OPAL Fuels A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

OPAL Fuels A hat am 11.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,09 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei OPAL Fuels A ein EPS von -0,010 USD in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat OPAL Fuels A mit einem Umsatz von insgesamt 73,9 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 86,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 14,82 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at