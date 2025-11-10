OPAL Fuels A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

OPAL Fuels A hat am 07.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0,05 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,090 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 83,4 Millionen USD – eine Minderung von 0,79 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 84,0 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at