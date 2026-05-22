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22.05.2026 06:31:29
OPC ENERGY zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
OPC ENERGY hat am 20.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,12 ILS, nach 0,260 ILS im Vorjahresvergleich.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 988,7 Millionen ILS in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 49,81 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte OPC ENERGY einen Umsatz von 660,0 Millionen ILS eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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