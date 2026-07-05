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05.07.2026 16:12:38
Opec+ will mehr Öl in den Markt pumpen
WIEN (dpa-AFX) - Das Ölkartell Opec+ will mehr Öl in den Markt pumpen. Im August werde die Produktion um täglich 188.000 Barrel (je 159 Liter) ausgeweitet, teilte eine Kerngruppe aus sieben Staaten mit. Zugleich behielten sich die Länder vor, den Produktionszuwachs je nach Marktsituation zu beschleunigen, auszusetzen oder rückgängig zu machen, hieß es. Schon in den vergangenen Monaten hatte die Opec+ den Ölhahn moderat weiter aufgedreht. Auf aktuelle Entwicklungen wie die Lage in der Straße von Hormus gingen die Staaten nicht ein.
Der Kerngruppe der Opec+ gehören Saudi-Arabien, Russland, Irak, Kuwait, Kasachstan, Algerien und der Oman an. Der tägliche globale Bedarf an Öl liegt bei rund 100 Millionen Barrel. Die Gruppe will am 2. August über ihre weitere Förderpolitik beraten./mrd/DP/zb
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