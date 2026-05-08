General Motors Aktie
WKN DE: A1C9CM / ISIN: US37045V1008
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08.05.2026 09:18:00
Opel entwickelt E-SUV mit chinesischem Hersteller Leapmotor
Opel entwickelt sein nächstes E-SUV-Modell zusammen mit Leapmotor. Das soll die Entwicklung beschleunigen und wohl auch billiger machen. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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