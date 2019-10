Opel kündigt weitere E-Modelle bis 2021 an

RÜSSELSHEIM/STUTTGART (dpa-AFX) - Der Autobauer Opel hat weitere Elektro-Modelle angekündigt. Bis 2021 stünden acht elektrifizierte Fahrzeuge in wichtigen Volumensegmenten zur Auswahl, sagte Opel-Chef Michael Lohscheller am Freitag bei einem Handelsblatt-Kongress in Stuttgart. Neben den bereits bestellbaren Modellen Corsa und Grandland X kommen in den nächsten beiden Jahren elektrische Varianten der Nutzfahrzeuge Combo und Zafira, des SUV Mokka X und des Kompaktwagens Astra hinzu. "Mit diesem Produktportfolio werden wir hervorragend aufgestellt sein, um die ambitionierten zukünftigen Emissionsziele in Europa zu erfüllen", erklärte Lohscheller./ceb/DP/jha