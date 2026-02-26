Stellantis Aktie

WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9

26.02.2026 12:15:00

Opel-Mutter Stellantis meldet 22 Milliarden Euro Verlust

Die Kehrtwende von Donald Trump bei der Elektromobilität treibt Stellantis tief in die roten Zahlen. Der Mutterkonzern von Opel muss erhebliche Investitionen abschreiben und erwartet vorerst kaum Besserung.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
